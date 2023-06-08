Подмосковье 08 июня 2023, 16:32 Около 50 парков Подмосковья подготовили тематические мероприятия ко Дню России Министерство культуры и туризма МО

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Около 50 парков Московской области проведут тематические мероприятия для посетителей 12 июня в честь Дня России. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В Кузьминском лесопарке выступит духовой оркестр ДШИ имени Андреева, а в красногорском парке пройдет праздничный концерт в рамках всероссийского фестиваля-конкурса народного искусства.

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Гости парка «Захарово» в Одинцове смогут поучаствовать в познавательной программе «История национального костюма» пройдет, а в парке «Покровский» в Сергиевом Посаде гостей ждет шествие с флагом России.

В других парках Подмосковья организуют фотозоны, фудкорты, флешмобы и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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