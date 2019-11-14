Около 50 общественных пространств благоустроят в 2020 году в Московской области

Глава ведомства Михаил Хайкин заметил, что Подмосковье на протяжении двух лет возглавляет рейтинг Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды» среди других регионов страны. По его словам, этого удалось достичь за счет комплексного подхода в работе по благоустройству.

В прошлом году четыре подмосковных города (Сергиев Посад, Дубна, Зарайск, Коломна) оказались в числе победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. На их реализацию область получила 250 миллионов рублей.

В нынешнем году уже пять городов Московской области (Пересвет, Звездный городок, Верея, Кашира, Серпухов) вошли в число лидеров. Региону было выделено 248 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей.