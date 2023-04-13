Подмосковье 13 апреля 2023, 13:41 Около 50 необычных экспонатов собрали в музее комплекса по переработке отходов в Солнечногорске

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Комплекс по переработке отходов «Нева» открыл в Солнечногорске музей находок «Культурный слой». Сегодня там собрано уже 50 экспонатов — украшения, предметы старины и быта, необычные и странные вещи.

Новым экспонатом стала шапка-ушанка из овчины. Судя по сохранившимся биркам, она была изготовлена в 2008 году, но так и не пригодилась бывшему хозяину.

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«КПО „Нева“ — один из самых крупных комплексов по переработке отходов мощностью 500 тысяч тонн в год. Летом прошлого года здесь открыли музей находок „Культурный слой“. Необычные находки вызывают неподдельный интерес у школьников, студентов, представителей экологических и общественных организаций», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Роман Назаров.

Посетить музей находок может любой желающий по предварительному согласованию с руководством комплекса.

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