Подмосковье 30 августа 2023, 17:24 Около 50 начинающих предпринимателей Подмосковья прошли марафон по развитию бизнеса летом Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Бесплатный марафон для начинающих предпринимателей завершился в Подмосковье. Образовательную программу подготовил центр «Мой бизнес». В августовской программе участие приняли около 50 человек.

Марафон состоял из двух модулей: «Маркетинговый рост» и «Клиенты из соцсетей и интернета». Занятия проходили в смешанном формате — три вебинара и очный тренинг по каждому модулю.

Реклама

Начинающих предпринимателей научили анализировать бизнес и клиентов, а также использовать инструменты снижения потерь при запуске рекламы. Помимо этого, эксперты рассказали о контент-маркетинге, каналах продвижения, контекстной рекламе и методах исследования целевой аудитории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».