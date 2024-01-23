Подмосковье 23 января 2024, 16:01 Около 50 литров крови удалось собрать на донорской акции в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Донорская акция «Капля жизни» прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» в Лобне. Всего удалось собрать 50 литров крови.

Акция организована благотворительным фондом «Сила веры». Участие в ней приняли 102 человека, в их числе были сотрудники администрации и волонтеры. Каждый донор получил денежную компенсацию, а также угощения: чай, печенье и выпечку.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Донорскую кровь передадут для тяжелобольных пациентов, проходящих лечение в детском отделении Московского областного онкологического диспансера.

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