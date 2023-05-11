Подмосковье 11 мая 2023, 14:31 Около 50 крыш жилых домов отремонтируют в Химках в этом году

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Масштабная программа капремонта стартовала в Химках. В этом году работы проведут в 120 домах. В 49 из них отремонтируют крыши, а в остальных — обновят фасады и починят внутридомовые коммуникации.

«Все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении мер безопасности: в непосредственной близости проведения работ сигнальной лентой обозначены границы опасных зон, исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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Собственники домов смогут контролировать ход работ онлайн с помощью камер видеонаблюдения на объектах. Эта возможность доступна на сайте Фонда капитального ремонта.

Также ход ремонт будут проверять муниципальные депутаты вместе с председателями советов домов. Этот подход реализовали по инициативе главы городского округа Химки Дмитрия Волошина. Он отражает озвученный губернатором Московской области Андреем Воробьевым принцип — житель всегда прав.

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