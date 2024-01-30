Подмосковье 30 января 2024, 15:02 Около 50 юных спортсменов приняли участие в лыжных гонках в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Соревнования на приз Федерации лыжных гонок и биатлона «Солнечная гора» по классическим спринтам прошли в центральном парке Солнечногорска. Участие в них приняли около 50 спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет.

Юные лыжники на гонках представляли спортивную школу № 2 и стадион «Металлург». Победителей и всех участников наградили грамотами и медалями.

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«На территории нашего муниципалитета такие соревнования еще не проводили. Это первый пробный шаг. В дальнейшем лыжные гонки планируем проводить с приглашением спортсменов из Химок, Лунево и Зеленограда», — отметил руководитель Центра развития лыжных гонок и биатлона в Солнечногорске Игорь Сладков.

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