Подмосковье 10 мая 2023, 16:41 Около 50 ярмарок прошло в Подмосковье в майские праздники

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Около 50 ярмарок провели в 30 округах Подмосковья в майские праздники. Они были посвящены Дню Труда и Дню Победы.

Как рассказал заместитель председателя правительства области Георгий Филимонов, на ярмарках жители могли приобрести натуральную продукцию местных производителей.

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Фермерские ярмарки дают возможность приобрести продукцию, не выезжая за пределы округа. Среди товаров — домашний хлеб, молочные и мясные товары, рыба, кондитерские изделия и многое другое. На некоторых ярмарках работала полевая кухня и культурные мероприятия. Большинство из них прошли в Воскресенске, Талдоме, Шатуре и Щелкове.

Узнать, где проходят ярмарки, можно на сайте Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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