23 января 2024, 17:52
Около 50 человек посетили историческую конференцию в музее в Солнечногорске
Шестая конференция, посвященная исламу и его следу в истории региона, прошла в Солнечногорске. Мероприятие посетили около 50 человек, включая представителей исламского духовенства и общественных деятелей.
Основная тема конференции перекликается с современными событиями. Главная цель встречи — вспомнить о том, как народы трудились и воевали бок о бок.
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«Сегодня также наши единоверцы в рядах вместе с православными, с представителями других религий защищают интересы нашей страны. Мы говорим о патриотизме, мы говорим о том, что нас всех объединяет. Любовь к нашей родине, ее защита, это безусловно все те факторы, которые мы сегодня будем обсуждать», — подчеркнул муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Темы докладов будут обсуждать на пятничных встречах в мечетях и культурных центрах во всех городских округах Подмосковья.
«Если сказать исторически, то Гитлер и его приспешники главный удар делали на то, что мы многонациональное государство просто развалилось, разбежались по национальным квартирам, а произошло все наоборот — мы сплотились», — отметил председатель Совета ветеранов в Солнечногорске Геннадий Ефимов.
Историки давно пришли к выводу, что сила советского народа и основная сила, что победила в войне тогда — единство и братство советского народа, что не делала различий.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
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