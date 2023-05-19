Подмосковье 19 мая 2023, 09:45 Около 5 тысяч километров придорожных полос очистили от мусора в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья продолжают приводить в порядок региональные дороги. С начала мая они очистили от мусора около пяти тысяч километров придорожных полос.

Как рассказали в Минтрансе, службы перешли на летнее содержание дорог 1 апреля. Они также приводят в порядок тротуары и элементы инфраструктуры. Большое внимание уделяют ямочному ремонту, состоянию остановок, чистоту дорог и других объектов. При необходимости ремонтируются знаки, освещение и светофоры.

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