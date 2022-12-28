Подмосковье 28 декабря 2022, 11:11 Около 5 тысяч звонков поступило на горячую линию помощи тяжело больным в Подмосковье с июня

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В Подмосковье работает горячая линия паллиативной помощи. С июня операторы получили около пяти тысяч звонков от тяжело больных пациентов, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

«В этом году мы организовали работу круглосуточной „горячей линии“ и координационного центра по паллиативу. С июня на нее уже поступило порядка пяти тысяч звонков, госпитализировано около 200 пациентов в паллиативные отделения», — рассказала она.

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Горячая линия помогает координировать оказание медпомощи пациентам, а также работу патронажных бригад. Задавать вопросы жители могут по номеру +7(498)683-83-83.

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