Подмосковье 10 февраля 2023, 12:42 Около 5 тысяч жителей Донбасса посетили концерты в Подмосковье

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Свыше 400 мероприятий прошло в Подмосковье для жителей ЛНР и ДНР с марта прошлого года. Их посетили около пяти тысяч человек. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Самыми популярными мероприятиями стали концерты Родиона Газманова, Николая Баскова и других артистов. Также для временных переселенцев в регионе показали спектакли. Так, 17 постановок в Московском губернском театре, Московском областном государственном театре кукол, Московском областном театре драмы и комедии и других посетили около 2,4 тысячи человек.

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Кроме того, для жителей Донбасса прошли цирковые программы, встречи с писателями, игры КВН и просмотр кино.

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Сейчас в Подмосковье проживают около 32 тысяч переселенцев из ДНР и ЛНР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил участников спецоперации за героизм и передал новую экипировку. Он отметил, что рад визиту и его восхищает мужество и героизм военнослужащих, которые принимают участие в СВО.

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