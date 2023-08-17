Подмосковье 17 августа 2023, 13:01 Около 5 тысяч школьников из многодетных семей в Химках получат выплаты к началу учебного года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Многодетные семьи в Химках получат по три тысячи рублей на каждого ребенка для покупки школьной формы. Таких в округе почти пять тысяч.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Это не единственная мера поддержки для школьников. Так, многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума получат выплату по 10 тысяч на ребенка к началу учебного года, а родители детей с ограниченными возможностями здоровья — по 13 тысяч рублей.

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«Подготовка к новому учебному году для каждой семьи — волнительный и финансово затратный период. Особенно это касается многодетных и семей с низкими доходами. Наша задача — оказать им поддержку и внимание. Для этого реализуем программу губернатора — предоставляем выплаты в проактивном режиме», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Дополнительно к выплатам более 50 первоклассников из семей с доходом ниже прожиточного минимума получат школьный рюкзак со всем необходимым внутри.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу каждый год вручаем будущим ученикам рюкзаки с набором всего необходимого для школы. Это уже стало доброй традицией», — уточнила муниципальный депутат Галина Болотова.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Информацию о мерах соцподдержки можно уточнить по телефону 122 и по телефону приемной окружного управления социального развития № 22: 8 (498) 602-26-50, а также на сайте himki.msr.mosreg.ru. Задать вопросы о выплатах можно в МФЦ.

Кроме того, активисты партии «Единая Россия» проводят акцию «Собери ребенка в школу». Принять участие в ней может любой желающий. Для школьников из новых регионов собирают канцелярские принадлежности, школьную и спортивную форму, повседневную и спортивную обувь. Пункт открыт по будням с 9:00 до 18:00 в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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