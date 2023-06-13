Подмосковье 13 июня 2023, 17:38 Около 5 тысяч подростков трудоустроили в Подмосковье с начала лета Министерство социального развиия Подмосковья

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Этим летом в Московской области трудоустроят более 16 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Уже сейчас работу нашли пять тысяч несовершеннолетних, сообщили в министерстве социального развития региона.

Больше всего их насчитали в Ступине, Кашире и Зарайске.

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«Это поможет им получить новый опыт работы и познакомиться с различными профессиями», — заявила министр Людмила Болатаева.

С каждым несовершеннолетним заключат трудовой договор и внесут запись в трудовую книжку. При этом подросток дополнительно получит от центра занятости материальную поддержку в размере 2250 рублей.

Подать заявление и найти работу можно на сайте trudvsem.ru, где подросткам на сегодняшний день доступно около девяти тысяч вакансий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что социальные льготы получают три миллиона жителей региона.

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