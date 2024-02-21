Подмосковье 21 февраля 2024, 17:44 Около 5 тысяч кубометров мусора со стихийных свалок убрали в Чехове, Подольске и Серпухове с начала года пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Регоператор ООО «МСК-НТ» убрал с улиц Чехова, Подольска и Серпухова около пяти тысяч кубометров сверхнормативного мусора с начала года. Это незаконные навалы отходов возле контейнерных площадок.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, около двух тысяч кубометров сверхнормативного мусора собрали в Подольске, еще 600 кубометров — в Серпухове и около двух тысяч — в Чехове. Больше всего таких отходов было во дворах жилых домов.

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В компании отметили, что навалы мусора вывозят отдельные машины — бункеровозы и ломовозы с механическим захватом. Чтобы уборку провели быстрее, необходимо сообщить об образовавшемся навале регоператору.

Организация ежедневно вывозит мусор из городов по утвержденной схеме. В январе компания передала на переработку около 270 тысяч кубометров отходов.

При обнаружении стихийного навала мусора жителей просят сообщить об этом у управляющую компанию или местную администрацию, а также отправить сообщение на портал «Добродел».

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