Около 5 тысяч га земель ввели в оборот в Подмосковье с начала года

Московская область продолжает вводить в сельскохозяйственную работу ранее неиспользованные земли.

В работе у министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области находятся 52 подобных проекта. В мае под сельхозработы область начали расчищать площади на 3962 гектарах.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«В мае к вводу в сельхозоборот новых земель приступили 28 городских округов, крупнейшие территории вводят Талдом, Лотошино, Кашира, Шатура и Ступино. Земли будут использованы под посев зерновых, зернобобовых культур, смеси многолетних трав на сенаж, а также под посадку овощей и картофеля. Всего с начала года в Подмосковье начали вводить в оборот 5100 гектаров ранее неиспользованных земель», — сообщил зампред.

Аграрии провели на новых землях корчевку леса и пней, расчистили кустарники, очистили земли от древесины и валунов, уничтожили кочки, убрали камни.

Наибольший прирост пахотной земли случился в Талдоме. Здесь компания «Новые всходы» вводит в оборот дополнительные 800 гектаров земель. Эти территории засеют зерновыми.

В Лотошино обработают 711 гектаров. На этом участке высадят зерновые и рапс. Работать на этих землях будет компания ООО «ТуламашАгро» — крупнейший производитель зерна на территории области.

445 гектаров будут засеяны зерновыми культурами в Кашире. Работы выполнит компания «МВС АГРО». В Егорьевске 122 гектаров будут использованы под питомник декоративных растений, работы выполнит компания «АРБОР-РУСЬ».

Как отметил Георгий Филимонов, администрация региона готова оказать поддержку предприятиям, которые вводят земли в оборот.

«Например, после ввода земель в оборот сельскохозяйственные предприятия могут обратиться в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области за компенсацией понесенных затрат на проведение культуртехнических работ», — сказал заместитель председателя правительства Московской области.