12 февраля 2024, 16:04
Около 5 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья на весенних каникулах
Во время весенних каникул в детских лагерях Подмосковья отдохнут около пяти тысяч ребят. Для них подготовят спортивные и творческие мероприятия.
Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, каникулы в школах начнутся 17 февраля. Отдохнуть в лагерях бесплатно смогут дети из семей с низкими доходами и в сложном положении.
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«В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысячи ребят. Всего в этом году на оздоровительную кампанию выделено более двух миллиардов рублей», — сказала она.
Для детей в лагерях подготовят комфортные условия. Им предоставят бесплатное питание и досуг.
Узнать больше о работе лагерей жители могут по ссылке.
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