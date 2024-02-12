Подмосковье 12 февраля 2024, 16:04 Около 5 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья на весенних каникулах Министерство социального развития Подмосковья

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Во время весенних каникул в детских лагерях Подмосковья отдохнут около пяти тысяч ребят. Для них подготовят спортивные и творческие мероприятия.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, каникулы в школах начнутся 17 февраля. Отдохнуть в лагерях бесплатно смогут дети из семей с низкими доходами и в сложном положении.

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«В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысячи ребят. Всего в этом году на оздоровительную кампанию выделено более двух миллиардов рублей», — сказала она.

Для детей в лагерях подготовят комфортные условия. Им предоставят бесплатное питание и досуг.

Узнать больше о работе лагерей жители могут по ссылке.

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