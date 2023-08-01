01 августа 2023, 15:02
Около 5 тысяч человек посетили летний фестиваль на набережной озера Сенеж в Солнечногорске
Набережная озера Сенеж и центральный парк Солнечногорска стали площадкой масштабного летнего праздника. Порядка пяти тысяч человек посетили фестиваль «Территория солнца» за два дня.
Главными событиями праздника стали турнир по пляжному волейболу среди восьми округов Подмосковья, традиционный заплыв «Сенежская миля», Кубок главы городского округа Солнечногорск по КВН и фестиваль красок холи.
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Гости городского парка посетили лекции Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Для самых юных работали игровые площадки с городками и петанком. Также прошел мастер-класс по росписи пряников.
«Такой масштабный летний фестиваль <…> прошел на территории нашего муниципалитета впервые. Для гостей были открыты различные площадки, где каждый смог провести время с пользой. Отмечу, что за два дня гостями события стали порядка пяти тысяч человек», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Кроме того, на фестивале выступили поэты и кавер-группы «Москвичка» и «Город лета».
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