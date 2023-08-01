Подмосковье 01 августа 2023, 15:02 Около 5 тысяч человек посетили летний фестиваль на набережной озера Сенеж в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Набережная озера Сенеж и центральный парк Солнечногорска стали площадкой масштабного летнего праздника. Порядка пяти тысяч человек посетили фестиваль «Территория солнца» за два дня.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Главными событиями праздника стали турнир по пляжному волейболу среди восьми округов Подмосковья, традиционный заплыв «Сенежская миля», Кубок главы городского округа Солнечногорск по КВН и фестиваль красок холи.

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Гости городского парка посетили лекции Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов». Для самых юных работали игровые площадки с городками и петанком. Также прошел мастер-класс по росписи пряников.

«Такой масштабный летний фестиваль <…> прошел на территории нашего муниципалитета впервые. Для гостей были открыты различные площадки, где каждый смог провести время с пользой. Отмечу, что за два дня гостями события стали порядка пяти тысяч человек», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, на фестивале выступили поэты и кавер-группы «Москвичка» и «Город лета».

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