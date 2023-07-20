Подмосковье 20 июля 2023, 11:18 Около 5 тысяч человек посетили фестиваль ремесел в Богородском округе Министерство культуры и туризма Московской области

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Фестиваль художественных ремесел и туризма «МастерОК» состоялся в Богородском округе. Его посетили около пяти тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на фестиваль приехали более 50 мастеров из разных регионов России. Они показали свои работы, выполненные в разных техниках. Это предметы декоративно-прикладного творчества, продукция гжели и керамики, а также ногинской сыроварни и компании «Богородский пряник».

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На фестивале прошли мастер-классы по деревянным срезам, изготовлению мыла, росписи пряников и другим ремеслам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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