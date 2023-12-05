Подмосковье 05 декабря 2023, 17:21 Около 5 тысяч человек посетили дизайнерские карусели в Подмосковье за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Почти пять тысяч человек посетили губернаторские карусели в Московской области с 27 ноября по 2 декабря. Прокатиться на аттракционах можно совершенно бесплатно.

Наибольшей популярностью у жителей и гостей Московской области пользовалась карусель в Центральном городском парке Ногинска. Ее посетили более одной тысячи человек. Также многие граждане посетили аттракционы в Сергиевом Посаде и Коломне.

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Кроме того, в парках, где установлены губернаторские карусели, организованы специальные зоны «Зима в Подмосковье». На их территории установлены елки, украшенные гирляндами, а также организованы катки. Гости могут согреться горячим чаем и попробовать сладкие угощения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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