Подмосковье 01 августа 2023, 13:51 Около 5 тысяч бутылок воды бесплатно раздадут в автобусах Подмосковья за неделю АО "Мострансавто"

Читать 360tv в

Компания «Мострансавто» раздаст пассажирам пять тысяч бутылок воды в жаркие дни. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

До конца недели мобильные пункты с бесплатной водой заработают на разных автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах региона. Пассажиры смогут получить воду утром и вечером в часы пик. К акции присоединятся все филиалы «Мострансавто».

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».