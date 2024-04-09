Подмосковье 09 апреля 2024, 23:20 Около 48 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Порядка 48 тысяч человек посетили парк Мира в Мытищах с 1 по 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Парк Мира находится на правом берегу Яузы и предлагает посетителям возможность прогуляться по набережной. На территории зеленых насаждений есть амфитеатр, площадь с фонтаном, несколько детских площадок и парк аттракционов.

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Разнообразные локации и площадки делают возможным проведение мероприятий различных форматов. Адрес парка: город Мытищи, Новомытищинский проспект, д. № 13.

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