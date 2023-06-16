Подмосковье 16 июня 2023, 13:28 Около 47 тысяч обращений от жителей Солнечногорска поступило на портал «Добродел» с начала года

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Около 47 тысяч жителей Солнечногорска отправили обращения на портал «Добродел» с начала года. С его помощью можно записаться к врачу, в МФЦ, записать ребенка в школу или лагерь, посмотреть начисление ЖКУ, штрафы ГИБДД и многое другое.

Портал «Добродел» стал самым популярным инструментом обратной связи. Там можно не только получить необходимую услугу, но и поучаствовать в голосованиях по благоустройству Солнечногорска. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, правительство региона в своей работе всегда руководствуется пожеланиями жителей.

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Недавно дизайнер Артемий Лебедев провел его ребрендинг. Обновленный «Добродел» представили на Петербургском экономическом форуме. Его символом стала уточка, составленная из двух букв D, что расшифровывается как «добрые дела».

Обновленное мобильное приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.

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