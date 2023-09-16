Подмосковье 16 сентября 2023, 12:40 Около 450 школьников присоединились к патриотическому шоу дронов в поселке Калининец fabrikasimf / Freepik

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Возле Дворца культуры и спорта «Тамань» в поселке Калининец Наро-Фоминского округа провели яркое шоу дронов, его посетили около 450 школьников. Летательные аппараты выстроились в российский триколор под песню Дениса Майданова «Флаг моего государства», а также сложили символику Z и форму звезды.

«Мы активно работаем с двумя школами в рамках губернаторской акции „Доброе дело“ — пишем письма и собираем гуманитарку в поддержку наших бойцов на СВО. И вот такой урок, когда не просто читают лекцию, рассказывают, а рассказывают интересно и показывают, вот это, наверное, больше всего нравится детям», — поделился организатор шоу Егор Балев.

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После представления юные жители округа заняли места в зале ДК для просмотра мини-спектакля «Моя Вселенная» по мотивам повести «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка стала лауреатом областного конкурса «За гранью софитов» в номинации «Новые технологии».

«Мы сочинили по линии „Маленького принца“ свой мини-спектакль, свою мини-историю про большие проблемы, про трагедии, которые можно пережить только всем вместе, только с близкими людьми и поддерживая друг друга», — отметила режиссер театральной студии «Мир-ОНикс» Ксения Дряпочко.

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