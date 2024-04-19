Подмосковье 19 апреля 2024, 13:11 Около 45 тысяч пациентов получили донорскую кровь в Подмосковье в 2023 году Донорская кровь помогла 45 тысячам пациентов в Подмосковье за год Медиасток.рф

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев рассказал о количестве доноров крови в Подмосковье. Он отметил, что их помощь нуждающимся неоценима.

По его словам, количество доноров в регионе к первому апрелю этого года составило свыше 85,4 тысячи человек.

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«Впервые вступили в ряды доноров в 2023 году — более 17 тысяч человек, а за первый квартал 2024-го — 6 599 человек. Благодаря нашим донорам в 2023 году порядка 45 тысяч пациентов получили переливание компонентов крови, за три месяца 2024-го — 15,9 тысячи человек», — рассказал Голубев.

Он добавил, что Подмосковье работают 25 учреждений службы крови, а сдав ее 40 раз, плазму — 60, можно стать Почетным донором. В Подмосковье этим знаком награждены порядка 28 тысяч человек.

«Для Почетных доноров предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки», — пояснил Голубев.

Среди них оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях и другие.

Напомним, что Национальный день донора в России отмечается 20 апреля.

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