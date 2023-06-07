Подмосковье 07 июня 2023, 13:51 Около 45 студентов пройдут стажировку в лесничествах Подмосковья в этом году Комитет лесного хозяйства МО

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Подмосковные лесничества ведут большую работу по привлечению молодых кадров на работу. Так, в этом году около 45 студентов пройдут профильные стажировки и практики в Московской области.

«В Подмосковье проводится большая работа в школьных лесничествах, в которых дети знакомятся с лесом, его обитателями, азами лесных профессий. Но есть еще и молодые, амбициозные ребята — готовые применять уже полученные знания, чтобы стать настоящими профессионалами своего дела», — отметил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Подобные мероприятия направлены не только на приобретение новых знаний, но и на развитие необходимых для работы навыков. Например, с первых дней лета в лесничестве «Русский лес» проводится преддипломная практика студентов Крапивенского лесхоза-техникума Тульской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в сезон ЕГЭ и пожелал им успехов.

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