22 января 2024, 13:18
Около 45 миллиардов рублей направят на поддержку семей с детьми в Подмосковье в 2024 году
Семьи с детьми продолжат поддерживать в Подмосковье в 2024 году. На это предусмотрено около 45 миллиардов рублей.
«В регионе проживает 1,2 миллиона семей, воспитывающих более 1,6 миллиона детей и подростков. На социальные меры поддержки семей с детьми у нас предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей — это льготы и выплаты, а также компенсации», — рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.
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Помимо федеральной поддержки, семьи с низкими доходами получают региональные льготы и выплаты. Еще есть единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты на питание и на новорожденного.
Многодетным семьям Подмосковья доступно 17 региональных мер поддержки. Это выплаты, бесплатный проезд в общественном транспорте, жилищные сертификаты и другие льготы. О том, как помогают таким семьям, губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава Минсоцразвития Людмила Болатаева.
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