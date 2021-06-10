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    10 июня 2021, 12:44

    Около 45 километров дорог отремонтируют к осени в Солнечногорске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    До осени в Солнечногорске обновят асфальт на дорогах протяженностью порядка 45 километров. Большую часть приведут в порядок по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

    Около 45 километров дорог отремонтируют к осени в Солнечногорске | Изображение 1

    Так, по президентскому проекту улучшат более 32 километров дорог. Жители могут узнать программу ремонта в Подмосковье на портале «Добродел». Там принимают и оценки проделанной работы.

    Ремонт в Солнечногорске уже начался. В настоящее время его выполняют на дороге Ложки — Поварово — Пятница, а именно на участке от Ленинградского шоссе до завода Mercedes-Benz.

    Это проезжая часть с высокой интенсивностью движения. Здесь каждый день проезжает свыше 10 тысяч машин.

    Асфальт обновляют преимущественно в вечернее время, чтобы сократить неудобства для водителей. Работы завершат к концу июня.

    Около 45 километров дорог отремонтируют к осени в Солнечногорске | Изображение 2

    Всего в Солнечногорском округе в этом году отремонтируют 34 дороги протяженностью 45 километров. В том числе заменят и покрытие на 22 участках.

    Ранее стало известно о том, что новая развязка Солнечногорска ускорит подъезд к парку «Есипово».