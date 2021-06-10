Около 45 километров дорог отремонтируют к осени в Солнечногорске

До осени в Солнечногорске обновят асфальт на дорогах протяженностью порядка 45 километров. Большую часть приведут в порядок по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

Так, по президентскому проекту улучшат более 32 километров дорог. Жители могут узнать программу ремонта в Подмосковье на портале «Добродел». Там принимают и оценки проделанной работы.

Ремонт в Солнечногорске уже начался. В настоящее время его выполняют на дороге Ложки — Поварово — Пятница, а именно на участке от Ленинградского шоссе до завода Mercedes-Benz.

Это проезжая часть с высокой интенсивностью движения. Здесь каждый день проезжает свыше 10 тысяч машин.

Асфальт обновляют преимущественно в вечернее время, чтобы сократить неудобства для водителей. Работы завершат к концу июня.

Всего в Солнечногорском округе в этом году отремонтируют 34 дороги протяженностью 45 километров. В том числе заменят и покрытие на 22 участках.

Ранее стало известно о том, что новая развязка Солнечногорска ускорит подъезд к парку «Есипово».