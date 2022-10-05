Около 440 кубометров бытовых приборов собрали на экоакции в Подмосковье | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 18:37 Поделиться Telegram

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Viber Около 440 кубометров бытовых приборов собрали на экоакции в Подмосковье

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Акция «Сдай старую бытовую технику на Мегабак!» продолжается в Подмосковье. С 15 июля жители региона сдали около 440 кубометров приборов, рассказали в МинЖКХ области. Сбор завершат 15 ноября.

Акцию с возможностью выиграть подарки от предприятий-переработчиков провели по просьбе жителей, рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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«В каждом доме сейчас много электроприборов и гаджетов, которые при правильной утилизации могут в дальнейшем быть использованы при производстве новых готовых изделий», — отметил министр.

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В ходе акции желающие могут сдать крупногабаритные отходы на 60 площадках «Мегабак» и выиграть новую технику. Для этого нужно сделать фото привезенных отходов и разместить его в соцсетях с хештегом #сдалстаруютехникунаМегабак. Комиссия выберет девять победителей. Узнать, куда можно принести оборудование, можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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