15 февраля 2024, 11:10
Около 44 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю
Около 44 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю. Всего в регионе работают 32 такие площадки.
Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю с 5 по 11 февраля парки посетили 1,2 миллиона человек, из них около 44 тысяч воспользовались катками.
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«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
Ознакомиться со списком всех катков области можно по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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