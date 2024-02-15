Подмосковье 15 февраля 2024, 11:10 Около 44 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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Около 44 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю. Всего в регионе работают 32 такие площадки.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, за неделю с 5 по 11 февраля парки посетили 1,2 миллиона человек, из них около 44 тысяч воспользовались катками.

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«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 32 катка под открытым небом. Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Ознакомиться со списком всех катков области можно по ссылке.

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