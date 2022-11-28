Подмосковье 28 ноября 2022, 16:39 Около 44 га земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье с начала года

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Подмосковье продолжает вводить в оборот ранее не использованные земли. Это позволяет снизить зависимость региона от внешних поставок и повысить уровень продовольственной безопасности. Так, с начала года под сельское хозяйство отдали почти 44 тысяч гектаров.

План на ввод в оборот земель в этом году составил 40 тысяч гектаров. На сегодняшний день его превысили на почти четыре тысячи, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

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«На сегодняшний день план превышен почти на четыре тысячи гектаров — общее количество введенных в сельхозоборот территорий составляет 43 858 гектаров», — сообщил он.

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Программа стартовала в 2014 году — с тех пор в оборот ввели более 500 тысяч гектаров новых земель. Это стало одним из факторов, повлиявших на рекордную урожайность Подмосковья в этом году.

В рамках программы также ввели закон, позволяющий сократить сроки изъятия сельхозземель, которые не используются по назначению.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появится крупнейший в Восточной Европе завод бутилированной воды. Напитки «Святой источник» будут продавать в России и экспортировать.

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