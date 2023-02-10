Подмосковье 10 февраля 2023, 10:47 Около 430 тысячи пенсионеров из Подмосковья стали получателями компенсации за вывоз мусора

Читать 360tv в

Около 430 тысяч пенсионеров из Подмосковья стали получателями компенсационных выплат за вывоз твердых коммунальных отходов. В этом году на меру поддержки выделили 521,5 миллиона рублей, рассказала вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что выплата назначается автоматически — для этого не нужно дополнительно подавать заявление.

Реклама

«Размер компенсации составляет от 30 до 100% и зависит от возраста. Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность в связи с выходом на пенсию — 30%, от 70 лет и старше — 50%, от 80 лет — в размере 100%», — напомнила Ирина Каклюгина.

Реклама

Компенсацию предоставляют в пределах стандарта нормативной площади жилья. Для одиноких пенсионеров она составляет 42 квадратных метра, для семьи из двух человек — 21 квадратный метр на одного, для трех и более — 18 квадратных метров на каждого.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».