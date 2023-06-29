Подмосковье 29 июня 2023, 10:07 Около 420 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями ежегодных компенсаций за вывоз мусора Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Пенсионеры из Подмосковья могут снизить расходы на вывоз мусора. Сумма компенсации зависит от возраста жителя. Ее уже получают около 420 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития региона, компенсацию в размере 30% могут получить жители, которые вышли на пенсию и не работают. Те, кто достиг 70 лет, получают компенсацию в размере 50%, а жители старше 80 лет — 100%.

Реклама

«В Подмосковье компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами получили порядка 420 тысяч пенсионеров. Удобство выплаты заключается в том, что она назначается беззаявительно, то есть проактивно», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

При расчете компенсации за вывоз мусора учитывается стандарт нормативный площади жилого помещения. Так, норма для одиноко проживающего в человека — 42 квадратных метра, для семьи из двух человек — 21 квадратный метр на каждого, а для семьи из трех и более человек — 18 квадратных метров на одного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».