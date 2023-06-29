29 июня 2023, 10:07
Около 420 тысяч пенсионеров Подмосковья стали получателями ежегодных компенсаций за вывоз мусора
Пенсионеры из Подмосковья могут снизить расходы на вывоз мусора. Сумма компенсации зависит от возраста жителя. Ее уже получают около 420 тысяч человек.
Как рассказали в Минсоцразвития региона, компенсацию в размере 30% могут получить жители, которые вышли на пенсию и не работают. Те, кто достиг 70 лет, получают компенсацию в размере 50%, а жители старше 80 лет — 100%.
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«В Подмосковье компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами получили порядка 420 тысяч пенсионеров. Удобство выплаты заключается в том, что она назначается беззаявительно, то есть проактивно», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.
При расчете компенсации за вывоз мусора учитывается стандарт нормативный площади жилого помещения. Так, норма для одиноко проживающего в человека — 42 квадратных метра, для семьи из двух человек — 21 квадратный метр на каждого, а для семьи из трех и более человек — 18 квадратных метров на одного.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.
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