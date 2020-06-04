Около 41 миллиарда рублей зарплатных субсидий выдали в России
По словам Бориса Титова, ключевой проблемой за прошедшую неделю стала тема выдачи беспроцентных кредитов.
«За прошедшую неделю по всей России 10-15% из всех поданных в банки заявок на получение льготных кредитов в результате закончились отказом банка. Причем отказы связаны с так называемым „техническим“ несоответствием по отдельным критериям», — отметил Борис Титов.
Отвечая на вопросы предпринимателей, Светлана Бондарчук сообщила о том, что с 1 мая ФНС России начала прием заявлений на предоставление субсидий в размере МРОТ.
«Мы рассмотрели 1 миллион 215 тысяч заявок по выплатам за апрель 2020 года, которые поступили к нам от субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже выплачено более 41 млрд рублей. За период с 1 по 3 июня подано 508 тысяч заявок для выплаты субсидии 2,3 млн человек на общую сумму 27 миллиардов рублей. Все эти заявления находятся в настоящий момент в обработке. При этом хочу напомнить, что обмен поступающей информации между ПФР и ФНС происходит в ежедневном режиме для исключения необоснованных отказов», — отметила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.
По ее словам, многие предприниматели сегодня обеспокоены несоответствием критериев, что по факту является причиной отказов в предоставлении субсидий.
«Если предприниматель своевременно уточняет необходимые сведения, в том числе о счетах организации, смене адреса — он получает субсидию. В любом случае, если организация получила на ваш взгляд необоснованный отказ, необходимо в течение 3-х дней подать повторную заявку, будем отдельно разбираться с каждым случаем», — сообщила представитель ФНС.
Она уточнила, что срок подачи заявлений на получение субсидий в размере МРОТ за апрель продлили до конца месяца. По предварительной оценке, в текущем периоде за оказанием помощи в ФНС обратятся 1 миллион 737 субъектов малого и среднего предпринимательства.