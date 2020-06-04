Около 41 миллиарда рублей зарплатных субсидий выдали в России

В ФНС рассмотрели 1 миллион 215 тысяч заявок по выплатам за апрель от субъектов малого и среднего предпринимательства, уже выплачено более 41 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук на совещании с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

По словам Бориса Титова, ключевой проблемой за прошедшую неделю стала тема выдачи беспроцентных кредитов.

«За прошедшую неделю по всей России 10-15% из всех поданных в банки заявок на получение льготных кредитов в результате закончились отказом банка. Причем отказы связаны с так называемым „техническим“ несоответствием по отдельным критериям», — отметил Борис Титов.

Отвечая на вопросы предпринимателей, Светлана Бондарчук сообщила о том, что с 1 мая ФНС России начала прием заявлений на предоставление субсидий в размере МРОТ.

«Мы рассмотрели 1 миллион 215 тысяч заявок по выплатам за апрель 2020 года, которые поступили к нам от субъектов малого и среднего предпринимательства. Уже выплачено более 41 млрд рублей. За период с 1 по 3 июня подано 508 тысяч заявок для выплаты субсидии 2,3 млн человек на общую сумму 27 миллиардов рублей. Все эти заявления находятся в настоящий момент в обработке. При этом хочу напомнить, что обмен поступающей информации между ПФР и ФНС происходит в ежедневном режиме для исключения необоснованных отказов», — отметила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

По ее словам, многие предприниматели сегодня обеспокоены несоответствием критериев, что по факту является причиной отказов в предоставлении субсидий.

«Если предприниматель своевременно уточняет необходимые сведения, в том числе о счетах организации, смене адреса — он получает субсидию. В любом случае, если организация получила на ваш взгляд необоснованный отказ, необходимо в течение 3-х дней подать повторную заявку, будем отдельно разбираться с каждым случаем», — сообщила представитель ФНС.

Она уточнила, что срок подачи заявлений на получение субсидий в размере МРОТ за апрель продлили до конца месяца. По предварительной оценке, в текущем периоде за оказанием помощи в ФНС обратятся 1 миллион 737 субъектов малого и среднего предпринимательства.