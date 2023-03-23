Подмосковье 23 марта 2023, 17:13 Около 400 жителей Подмосковья воспользовались комплексной онлайн-услугой для инвалидов с начала года https://ru.freepik.com

Читать 360tv в

Новый сервис заработал для инвалидов в Подмосковье. Он дает возможность получить сразу шесть услуг по одному заявлению. С начала года услугой воспользовались около 400 раз.

Как рассказала глава Минсоцразвития региона Людмила Болатаева, новая услуга значительно упростила жизнь более чем четырем тысячам жителей Подмосковья.

Реклама

«С начала года ею воспользовались порядка 400 жителей, которые оценили ее удобство. Теперь вместо шести разных заявлений инвалид может подать одно и получить шесть услуг», — сказала она.

Реклама

По одному заявлению жители могут оформить компенсацию ЖКХ в размере 50%, получить соцкарту, выплату на форму ребенку-инвалиду, пособие, а также поддержку для приобретения средств реабилитации и компенсацию ОСАГО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».