Подмосковье 20 июня 2023, 14:28 Около 400 жителей Лобни получили адресную материальную помощь с начала года

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Новые меры социальной поддержки появятся в Лобне этим летом. С начала года уже 398 жителей округа получили адресную материальную помощь.

Летом будет увеличена выплата на школьную форму для многодетных семей с низким уровнем дохода, появится новая выплата на детей-инвалидов и доплаты малообеспеченным пенсионерам.

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«Сейчас мы решили поддержать многодетные семьи с низкими доходами и увеличить для них выплату на школьную форму с трех до 10 тысяч рублей. Семьи с самыми сложными детьми-инвалидами, которые прикованы к месту — это новая выплата, которая составит 18 тысяч рублей. Также увеличили доплаты пенсионерам с низкими доходами — до 18 тысяч рублей, проживающим больше 10 лет в Московской области, здесь будет перерасчет с января 2023 года», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пенсионеры получат доплату после 20 августа, деньги начислят автоматически — без заявления. На нее могут рассчитывать безработные люди в возрасте от 65 лет, чей ежемесячный доход — ниже 18 тысяч руб. Еще одно условие –проживание в одиночку или вместе с другим пенсионером.

Многодетные семьи с низкими доходами получат на покупку школьной формы 10 тысяч рублей вместо трех. Деньги также автоматически поступят на счета родителей 3 августа. Также первокласснику полагается рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями.

В Лобне работает муниципальная программа «Социальная защита населения», которая также предусматривает поддержку жителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, многодетные семьи могут обратиться в МФЦ за единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей. Заявления принимаются до 5 декабря.

«Все меры поддержки, заявленные в регионе, применяются в Лобне своевременно и в полном объеме. Оказываем адресную помощь в сложных жизненных ситуациях и от муниципалитета», — отметил в своем Telegram-канале глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Он добавил, что с начала года адресной материальной помощью воспользовались 398 человек, 476 многодетных семей получили от округа единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, а также муниципальные выплаты на покупку школьной формы выделили для 68 школьников.

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