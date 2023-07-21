Подмосковье 21 июля 2023, 11:30 Около 400 участников «Активного долголетия» выступили на спортивном марафоне в Шатуре Телеканал «360»

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Спортивный марафон для членов клуба «Активное долголетие» прошел в Шатуре. Участие в нем приняли около 400 пенсионеров.

Участников марафона поделили на команды. У каждой был свой маршрут с разными активностями.

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Для спортивных пенсионеров подготовили площадки для игры в дартс и баскетбол, а для творческих — организовали мастер-класс по флористике. Также в программе марафона были танцы и душевные песни под аккомпанемент гармониста.

Сегодня около четырех тысяч человек являются членами клуба «Активное долголетие» в Шатуре. Они занимаются скандинавской ходьбой, плаванием, рукоделием, обучаются компьютерной грамотности и ездят на экскурсии по городам Подмосковья.

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