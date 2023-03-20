Подмосковье 20 марта 2023, 17:25 Около 400 танцоров выступили на фестивале народного творчества в Воскресенске

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Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «VOSторжество таланта» продолжается в Воскресенске. Около 400 участников представили конкурсные номера в номинации «Народный танец».

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В зале дворца культуры «Химик» в этот фестивальный день было много заинтересованных гостей, которые пришли поддержать конкурсантов. Народный танец несет в себе историческое наследие жителей страны и занимает значимое место в репертуаре хореографических коллективов. Мода и течение времени не смогли повлиять на него.

Выступления участников оценивало профессиональное жюри. Его возглавила Кристина Фатхудинова, доцент кафедры народного танца Московского государственного института культуры, автор творческих показов и статей по теории и практике народно-сценического танца.

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