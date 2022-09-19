Более 100 первокурсников Академии МЧС в Химках приняли присягу | 360°

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Более 100 первокурсников Академии МЧС в Химках приняли присягу

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17 сентября под руководством министра МЧС России Александра Куренкова в ведомственной Академии гражданской защиты состоялось торжественное принятие присяги курсантами. Студенты вуза дали клятву на верность Отечеству.

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«Уверен, что вы станете достойными выпускниками академии и внесете свой вклад в развитие МЧС России и процветание нашей Родины», — напутствовал Александр Куренков. Он отметил, что воспитанникам академии предстоит создавать будущую историю спасательного ведомства, сохраняя лучшие традиции МЧС России.

К военной присяге были приведены порядка 120 курсантов командно-инженерного факультета.

В церемонии принятия присяги также принял участие глава Химок Дмитрий Волошин.

«Мы чествуем сегодня тех, кто избрал своим долгом — спасать жизни людей. Это благородная профессия, достойная глубокого уважения. В Академии МЧС воспитывают настоящих патриотов и героев, на которых можно положиться в самых сложных, непредсказуемых, критических ситуациях. Желаю курсантам легкой службы и надежных товарищей! В добрый путь!» — обратился к студентам он.

В этот день произошло еще одно знаковое событие. Академии присвоили почетное наименование «имени генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика». Александр Куренков отметил личный героизм, смелость, долгую и безупречную службу на благо Родины этого участника Великой Отечественной войны.

«В этом году академия отмечает свой юбилей. За 30 лет существования из стен головного учебного заведения вышли тысячи высококлассных специалистов. И именно в этом году академия получила имя генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Михайлика», — сказал глава ведомства, поздравив личный состав вуза.

Химки

МЧС РФ

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