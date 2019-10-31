Около 400 новых светильников появится до конца года в Дубне

350 опор освещения и 380 светильников появится в этом году в Дубне по программе «Светлый город».

В 2019 году в Дубне по губернаторской программе «Светлый город» запланировано осветить семь локаций.

Подходят к завершению работы по замене системы освещения в парке Авиастроителей. Здесь был запланирован самый большой объем работ: всего установили 114 опор, 50 из которых — двурожковые. Теперь дорожки парка Авиастроителей освещают 164 светильника.

«В парке авиастроителей завершился монтаж новых опор освещения. Там два вида — торшерные и высокие. Сегодня подрядчик производит монтаж кронштейнов и светильников. Осталось выполнить переподключение и переводвес кабелей», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Тимошенко.

Источник фото: телеканал «360»

Затем подрядчик начнет замену опор на уличной-дорожной сети. На улице Карла Маркса уже идет демонтаж старых столбов.

На этой недели стартовали работы в сквере Журавлева, где будут установлены 23 опоры и 67 светильников. Также в этом году модернизируют системы освещения на улицах Тверская, Володарского, Березняка и Векслера.

Всего на семи объектах заменят 13 километров кабеля, установят 350 опор освещения и 380 светильников. В общей сложности на эти цели заложено около трех миллионов рублей.