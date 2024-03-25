Подмосковье 25 марта 2024, 14:52 Около 400 метров электропроводов заменят в садоводческом товариществе «Солнечное-1» в Одинцове

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В садоводческом товариществе «Солнечное-1» в городском округе Одинцово заменять приметно 400 метров проводов на линиях электропередач. После завершения работ для 30 дачных участков подача электричества станет надежнее.

Специалисты уже начали реконструкцию, заменив старые неизолированные провода на новые, изолированные и самонесущие. После обновления мощность электроснабжения для дачников вырастет с 2 до 15 кВт, что значительно улучшит качество жизни в товариществе.

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Напомним, что заявку на техническое подключение к электросетям можно подать на сайте компании «Мособлэнерго».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что состояние тепловых и электрических сетей проверили в каждом без исключения городском округе Подмосковья. Дополнительно на модернизацию котельных и аварийных участков в регионе выделят свыше 10 миллиардов рублей.

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