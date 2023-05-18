Подмосковье 18 мая 2023, 05:30 Около 400 километров ограждений вымыли на региональных дорогах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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С начала мая подмосковные службы вымыли 390 километров ограждений на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Специалисты уже восстановили разметку на более чем 350 пешеходных переходах.

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Дорожники перешли на летнее содержание трасс 1 апреля. Особое внимание уделяется аварийному ямочному ремонту, состоянию остановок, чистоте полос отвода, дорог и посадочных площадок.

«Также дорожники при необходимости проводят ремонт знаков, линий освещения и светофорных объектов — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения», — уточнили в ведомстве.

Все работы контролируются через систему планирования и контроля в области дорожной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжаются масштабные работы по ремонту дорог.

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