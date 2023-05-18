18 мая 2023, 05:30
Около 400 километров ограждений вымыли на региональных дорогах Подмосковья
С начала мая подмосковные службы вымыли 390 километров ограждений на региональных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Специалисты уже восстановили разметку на более чем 350 пешеходных переходах.
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Дорожники перешли на летнее содержание трасс 1 апреля. Особое внимание уделяется аварийному ямочному ремонту, состоянию остановок, чистоте полос отвода, дорог и посадочных площадок.
«Также дорожники при необходимости проводят ремонт знаков, линий освещения и светофорных объектов — тех элементов, которые напрямую влияют на безопасность дорожного движения», — уточнили в ведомстве.
Все работы контролируются через систему планирования и контроля в области дорожной инфраструктуры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжаются масштабные работы по ремонту дорог.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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