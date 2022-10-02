Около 400 исполнителей выступили на концерте в честь Международного дня музыки в Подмосковье | 360°

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02 октября 2022, 18:41

Около 400 исполнителей выступили на концерте в честь Международного дня музыки в Подмосковье

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Посвященный Международному дню музыки концерт прошел в Королеве. В нем приняли участие порядка 400 исполнителей, сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

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Концерт в честь Дня музыки второй год подряд проводят в детской хоровой школе «Подлипки» имени Б. А. Толочкова в Королеве. На него пришли около 300 зрителей.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Участниками концертной программы стали лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей из Балашихи, Дмитрова, Люберец, Подольска, Егорьевска, Жуковского, Истры, Королева, Пушкино, Клина, Коломны, Солнечногорска, Шатуры, Фрязина и Электростали. Ведущей концерта стала председатель Музыкального общества Подмосковья Ольга Анискина.

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области

Ранее стало известно, что четвертый фестиваль «Шапкофест» прошел в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

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