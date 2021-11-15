Около 400 единиц спецтехники очистили и обработали от гололеда дороги Подмосковья

Прошлой ночью в Московской области очистили и обработали противогололедными материалами более 17,7 тысячи километров дорог. На улицы вышли порядка 400 единиц техники. В приоритетном порядке обрабатывали мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, спуски и подъемы, а также дороги с высокой интенсивностью движения.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляют контроль изменения погодных условий, ведется мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами. За минувшую ночь порядка 400 единиц спецтехники очистили и обработали более 17,7 тысяч километров дорог Подмосковья, из которых более 4,7 тысячи километров — опасные участки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Синоптики прогнозируют, что 15 ноября в Подмосковья будет преимущественно без осадков. При этом днем температура будет держаться на нуле, а ночью упадет до −5 градусов. Из-за этого похолодания на дорогах может сформироваться гололедица.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило участникам дорожного движения о важности соблюдать ПДД. Водители должны не превышать скорость, быть осторожными на опасных поворотах, спусках и подъемах, а также на искусственных сооружениях. Пешеходам нужно быть особо аккуратными, а также помнить про использование световозвращающих элементов вне населенных пунктов.