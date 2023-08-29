Подмосковье 29 августа 2023, 16:46 Около 400 договоров на размещение мобильных торговых точек подписали в Подмосковье за лето Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

За лето в Подмосковье подписали около 400 договоров на размещение мобильных торговых точек. Из них 270 — на тележки и 78 — на фудтраки, рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

«С июня по август на размещение мобильных торговых объектов мы заключили 375 договоров. Из них 270 — на размещение тележек, 78 — фудтраков, 11 — изотермических емкостей, и 16 договоров заключено на размещение автолавок. В 2023 году количество договоров, заключенных на размещение тележек, увеличилось почти в 3,5 раза», — рассказал он.

Реклама

Подать заявку на размещение мобильной торговой точки можно онлайн на «Госуслугах». Процедура занимает от семи до 18 дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».