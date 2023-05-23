23 мая 2023, 16:04
Около 400 человек выступили на шахматном фестивале в Мытищах
Шахматный фестиваль «Королевский гамбит» прошел в Мытищах. На нем выступили 383 участника в возрасте от семи лет и старше.
За два фестивальных дня ребята сыграли в классические и русские шахматы, китайские го и шашки. Участники выступали в командных и индивидуальных турнирах. Победители получили медали и дипломы.
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После международный гроссмейстер Сергей Карякин одновременно сыграл в шахматы с 14 призерами фестиваля.
«Мне всегда интересно играть с талантливыми детьми, потому что в ком-то можно разглядеть чемпионский потенциал и начать поддерживать этого шахматиста», — отметил Сергей.
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