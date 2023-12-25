Подмосковье 25 декабря 2023, 18:33 Около 400 человек приняли участие в новогодней лыжне в Мытищах Unsplash

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Новогоднюю лыжню провели в Мытищинском лесопарке. Участие в соревнованиях приняли около 400 человек из разных округов Подмосковья.

Всего на турнире прошло 25 забегов. Для гостей мероприятия подготовили интерактивные развлечения, горячий чай и полевую кухню.

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Самым юным участником забегов стал Геннадий Жущиковский 2020 года рождения. По итогам соревнований он забрал медаль за второе место, пройдя гонку на 500 метров. В ней могли участвовать мальчики 2018 года рождения и младше.

Победителем же этого забега стал житель Москвы Леонид Белов. На том же маршруте среди девочек младшей возрастной группы золото забрала Алена Суслина из Кольчугино.

Самым старшим участником Новогодней лыжни стал Виктор Петраков 1936 года рождения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий. Она обновляется регулярно, поэтому каждый сможет подобрать событие, которое придется ему по вкусу.

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