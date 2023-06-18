Подмосковье 18 июня 2023, 01:40 Около 400 человек поучаствовали в заплыве Swimcup серии Open Water в Истре Владимир Киселёв

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На водохранилище в Истре состоялся заплыв Swimcup серии Open Water. В нем поучаствовали около 400 человек.

Программа состояла из пяти дистанций: трех классических и двух скоростных с использованием ласт. Дистанции делились на три типа: «лайт» на тысячу метров, «классик» на 1852 метра и «ультра» на пять километров. Старт и финиш всех дистанций состоялся на песчаном пляже водохранилища.

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«Жара нереальная, вода выручает. Яркие эмоции, дух соперничества на открытом воздухе в компании замечательных людей, что может быть лучше?» — задался вопросом участник заплыва Григорий Ласточкин.

Для зрителей подготовили развлекательную программу с выступлением чирлидерш и общей зарядкой. После заплывов и эстафеты прошла церемония награждения.

В заплыве «лайт» на тысячу метров первым к финишу пришел Андрей Ушаков с результатом в 12 минут 39 секунд, в «классике» на 1852 метра — Александр Шатин. Он преодолел дистанцию за 25 мин 40 секунд. На «ультра» победил Федор Турин. Он приплыл к финишу через час и шесть минут после старта.

В скоростном заплыве с ластами на один и пять километров выиграли Сергей Журавлев и Татьяна Миронова.

Кубок чемпионов Swimcup — это первая в России международная серия соревнований по плаванию на открытой воде.

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