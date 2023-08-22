Подмосковье 22 августа 2023, 09:16 Около 400 человек посетили музыкальный фестиваль «На одной волне» в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Второй этап музыкального фестиваля «На одной волне» прошел в Солнечногорске. Праздник смогли посетить около 400 жителей округа. На сцене выступили местные творческие коллективы, а приглашенная кавер-группа «Why Not» исполнила популярные хиты.

Перед концертом для юных гостей праздника организовали мастер-классы и развлекательную программу с участием аниматоров.

Также прошла художественная выставка работ членов Союза художников Подмосковья и выставка-продажа солнечногорских мастеров из проекта «Активное долголетие».

Напомним, что 27 августа в Солнечногорске состоится фестиваль «Город танцует в парках». Выступления конкурсантов будет оценивать руководитель фестиваля — известный хореограф Егор Дружинин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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