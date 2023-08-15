Подмосковье 15 августа 2023, 14:33 Около 400 человек переселят из аварийного жилья в Солнечногорске до конца года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Еще 378 переселенцев из аварийного жилья получат новые квартиры в Солнечногорске до конца года. Сейчас для них возводят новый дом в микрорайоне Рекинцо-2.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Общая готовность дома в микрорайона Рекинцо-2 составляет 20%. Подрядная организация осуществляет все работы на объекте согласно графику. Здесь продолжается монтаж основных конструкций, плит перекрытий и инженерных систем.

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«В городском округе Солнечногорск возводится несколько новых многоквартирных домов, в числе которых дом в Рекинцо-2. Объект планируется сдать к концу 2023-го», — рассказал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.

Рядом с домом построят детский сад на 320 мест. Социальный объект откроют в сентябре 2024 года.

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