15 августа 2023, 14:33
Около 400 человек переселят из аварийного жилья в Солнечногорске до конца года
Еще 378 переселенцев из аварийного жилья получат новые квартиры в Солнечногорске до конца года. Сейчас для них возводят новый дом в микрорайоне Рекинцо-2.
Общая готовность дома в микрорайона Рекинцо-2 составляет 20%. Подрядная организация осуществляет все работы на объекте согласно графику. Здесь продолжается монтаж основных конструкций, плит перекрытий и инженерных систем.
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«В городском округе Солнечногорск возводится несколько новых многоквартирных домов, в числе которых дом в Рекинцо-2. Объект планируется сдать к концу 2023-го», — рассказал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Сорокин.
Рядом с домом построят детский сад на 320 мест. Социальный объект откроют в сентябре 2024 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал тщательно контролировать ремонт школ в регионе.
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